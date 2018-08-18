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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5213521452155216

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:44

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.


Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?

Смотрите: в дискуссии о цене я не вступал. Ответил Эйру сугубо по "промзоне": в случае "Серебрянной мили" (или как там её) - это не только "ощутимая", но и реальная промзона, только в пешей доступности там лишь Оушен. В окрестностях Арсенальной всё-таки интереснее.
Что до цены, то "рынок всё расставит на свои места". Если будут платить 4к вместо 2к на "Нижнем Печерске", то значит оно того стоит. И наоборот.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:03

  sequence написав:
  Frant написав:..
Бажано пролітати на рамному повноприводному джипі. Йому пофіг, що нові бордюри і тротуари, що старі.

..что пешеходы - нечего шляться где папа едет!
Мдя. "Ылиты" у нас те еще. На личных знакомствах знаю, что даже английский МВА не делает из быдла джентельмена

З бидла можна зробити джентльменів лише батогом і тюрмою.
На жаль, у нас та в Московії - немає таких традицій.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:10

  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

Ну, пока в этом нет необходимости. И так покупают.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:13

  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую.
Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни.
Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:21

  sequence написав:
  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую.
Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни.
Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают

Надто дешеві в Києві орендні ціни для білорусів???

В Латвії, в Ризі, орендні ціни - трохи інші. Хоча новобудів мало, в основному радянський шлак в стані "після бабусі"))) Для перерахунку на Ригу, київські орендні ціни треба помножити на 1,5 і перевести в євро. То Європа, а не ватна Бульбашія, яка скоро зникне з політичної карти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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