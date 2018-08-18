Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:44

Жека79 написав: Рыба-сом написав: Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло. Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.



Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу? Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?

Смотрите: в дискуссии о цене я не вступал. Ответил Эйру сугубо по "промзоне": в случае "Серебрянной мили" (или как там её) - это не только "ощутимая", но и реальная промзона, только в пешей доступности там лишь Оушен. В окрестностях Арсенальной всё-таки интереснее.Что до цены, то "рынок всё расставит на свои места". Если будут платить 4к вместо 2к на "Нижнем Печерске", то значит оно того стоит. И наоборот.