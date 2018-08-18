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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5215521652175218>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:50

  Libo написав:
  antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую.
Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой?
Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки


Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! :shock:
А чего сам туда до сих пор не здристнул? :roll:
Откуда ты? Где еще такие забитые остались? :roll:

Звісно, що з Києва. Місцевий ватнік, який молиться на Москвію та їхнього царя-отруювача.
В ОРДЛО на екскурсію не хоче їхати, щоб глянути "досягнення" російськомирських ватніків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:53

  antey1969 написав:..
Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки

у них активно муссируются слухи, что Россия выдает беженцев правоохранителям Беларуссии. Поэтому ломятся к нам. Многие уверены, что у нас тут демократия, Европа, все дела.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:57

  Libo написав:
  antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую.
Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой?
Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки


Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! :shock:
А чего сам туда до сих пор не здристнул? :roll:
Откуда ты? Где еще такие забитые остались? :roll:


Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:01

  zРадио написав:..
Опять тебе раша везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например

да, это странный товарищ - я вообще давно заметил, что больше всего на русских возмущаются люди, что в Украине или не бывают совсем, или редкими набегами, как Либо.
Ну, ему можно - не зря же его форумным дурачком прозвали
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:02

  antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан


  zРадио написав:Опять тебе раша везде мерещится

А ватнікам-руськомірцам - всюди майдан і фошисти ввижаються!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 вер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:03

  zРадио написав:
  Libo написав:
  antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую.
Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой?
Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки


Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! :shock:
А чего сам туда до сих пор не здристнул? :roll:
Откуда ты? Где еще такие забитые остались? :roll:


Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например

Для этого хотя бы один европейский язык надо знать. Иначе как обезьянка в зоопарке будешь. Знаю, что многим подходит, но белорусы, вроде, более продвинутые чем сирийцы или жители африканских стран.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Но непосредственно на Арсенальной это ощущение начало пропадать только с появлением Фудмаркета в 2018м году.

А что за Фудмаркет? Первый раз слышу о таком.

Є люди, які Київ сприймають виключно через свої комплекси.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:15

  ib_investor написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Но непосредственно на Арсенальной это ощущение начало пропадать только с появлением Фудмаркета в 2018м году.

А что за Фудмаркет? Первый раз слышу о таком.

Є люди, які Київ сприймають виключно через свої комплекси.

Капец. 102 коммента - 92 высера. Это надо уметь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:16

Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:19

  zРадио написав:
  Libo написав:
  antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую.
Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой?
Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки


Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! :shock:
А чего сам туда до сих пор не здристнул? :roll:
Откуда ты? Где еще такие забитые остались? :roll:


Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например

Прошу не подсвечивать ушлепка, он у многих в игноре
antey1969
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