Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую. Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой? Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки
Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! А чего сам туда до сих пор не здристнул? Откуда ты? Где еще такие забитые остались?
Звісно, що з Києва. Місцевий ватнік, який молиться на Москвію та їхнього царя-отруювача. В ОРДЛО на екскурсію не хоче їхати, щоб глянути "досягнення" російськомирських ватніків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую. Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой? Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки
Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! А чего сам туда до сих пор не здристнул? Откуда ты? Где еще такие забитые остались?
Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например
zРадио написав:.. Опять тебе раша везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например
да, это странный товарищ - я вообще давно заметил, что больше всего на русских возмущаются люди, что в Украине или не бывают совсем, или редкими набегами, как Либо. Ну, ему можно - не зря же его форумным дурачком прозвали
antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую. Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой? Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки
Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! А чего сам туда до сих пор не здристнул? Откуда ты? Где еще такие забитые остались?
Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например
Для этого хотя бы один европейский язык надо знать. Иначе как обезьянка в зоопарке будешь. Знаю, что многим подходит, но белорусы, вроде, более продвинутые чем сирийцы или жители африканских стран.
antey1969 написав:Белорусы может наивно и повелись на майдан, но тупыми их считать не советую. Смысл им релоцироваться в депрессующую и воюющую страну с агонизирующей правоохранительной системой? Для них Рашка открыта настежь, а для "революционеров" традиционно распахнута калитка Европы - статус беженцев им дадут в сжатые сроки
Т.е. по-твоему, Рашка это прогрессирующая, быстро развивающаяся, перспективная страна, с демократичной и гуманной правоохранительной системой?! А чего сам туда до сих пор не здристнул? Откуда ты? Где еще такие забитые остались?
Опять тебе рашка везде мерещится - у белорусов Прибалтика под боком. А проявив смекалку, можно под видом политического беженца и в более приятных местах осесть - Нидерландах, например
Прошу не подсвечивать ушлепка, он у многих в игноре