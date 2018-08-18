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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5215521652175218

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:27

  zРадио написав:Рекомендую к прочтению
Covid-19 убивает мегаполисы?

Навіщо засипаєш гілку гав-ном?
Тобі за це платять?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:33

  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

Но демократия будет хоть сколько-нибудь привлекательна, если демократические правительства начнут эффективней справляться не только с вирусом, но и с более глубокими источниками болезненных проблем, такими как бедность и недоступность жилья. Без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого. Лондон и Нью-Йорк могут каждый по-своему утонуть. Только на этот раз в глубинке не будет ренессанса.

Про Киев тут только заключительное предложение. Жилье в Киеве супер-доступно. Управление - компетентно. Ну и нельзя Киев отнести к великим городам, при всем желании. Короче, все ОК, полет нормальный.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:43

  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

це фішка чейнж_пм: понаїдуть в Львів, і там вжухххх, а Київ буде столицею югозаподного федерального округа
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:47

  Frant написав:
  sequence написав:
  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую.
Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни.
Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают

Надто дешеві в Києві орендні ціни для білорусів???

В Латвії, в Ризі, орендні ціни - трохи інші. Хоча новобудів мало, в основному радянський шлак в стані "після бабусі"))) Для перерахунку на Ригу, київські орендні ціни треба помножити на 1,5 і перевести в євро. То Європа, а не ватна Бульбашія, яка скоро зникне з політичної карти.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Ukraine&city1=Kiev+%28Kyiv%29&country2=Latvia&city2=Riga&displayCurrency=EUR
Відносно зепешки у Ризі вигідніше.
Оренда однакова, зепе вища в Ризі в два рази, оренда в півтора.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:50

  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:52

  Frant написав:
  zРадио написав:Рекомендую к прочтению
Covid-19 убивает мегаполисы?

Навіщо засипаєш гілку гав-ном?
Тобі за це платять?


Faceless, забаньте гада, пож-ста
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:55

  flyman написав:
  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой


Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы
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