Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Но демократия будет хоть сколько-нибудь привлекательна, если демократические правительства начнут эффективней справляться не только с вирусом, но и с более глубокими источниками болезненных проблем, такими как бедность и недоступность жилья. Без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого. Лондон и Нью-Йорк могут каждый по-своему утонуть. Только на этот раз в глубинке не будет ренессанса.
Про Киев тут только заключительное предложение. Жилье в Киеве супер-доступно. Управление - компетентно. Ну и нельзя Киев отнести к великим городам, при всем желании. Короче, все ОК, полет нормальный.
striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?
у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую. Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни. Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают
Надто дешеві в Києві орендні ціни для білорусів???
В Латвії, в Ризі, орендні ціни - трохи інші. Хоча новобудів мало, в основному радянський шлак в стані "після бабусі"))) Для перерахунку на Ригу, київські орендні ціни треба помножити на 1,5 і перевести в євро. То Європа, а не ватна Бульбашія, яка скоро зникне з політичної карти.