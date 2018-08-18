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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5216521752185219>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:55

  flyman написав:
  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой


Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:58

  airmax78 написав:Жилье в Киеве супер-доступно.


По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? :mrgreen: Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов

  airmax78 написав:Управление - компетентно.


И не говори. Мост Патона может в любую минуту упасть, порохонив сотни жизней, но управление компетентно, да. Про пробки вообще молчу - уже в мировых лидерах...

Мост Патона в Киеве находится на грани разрушения
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/mist-pato ... 1071059058
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой


Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы

Наведи ще приклади масової і необоротньої деурбанізації в світі, наш красноярський розумнику!

  zРадио написав:Мост Патона может в любую минуту упасть, порохонив сотни жизней

І цеглина на голову може впасти з 25-го поверху, і гопнік з ножем може підскочити.

Аби паніку сіяти???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:28

  rjkz написав:Так когда-то уехала из Киева, получила там образование, работала на хорошей работе. проинвестировали котлован.
Не все одной зп меряется. Образование, медицина (одна из лучших в мире) и тд. Израильский паспорт открывает гораздо больше стран, чем украинский. Объездили пол-мира. Если куда переезжать, то им Швейцария импонирует. Еще не были в США, Канаде и Австралии.


А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран. :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Аби паніку сіяти???

Нет, пан. Абы достучаться, что Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть. Денег есть на стеклянный мост только.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:02

  zРадио написав:По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов

Зрадіо, що ти куйню пишеш????
Будь який паркетчик, електрик, парковщик в Києві (який багато працює) або збирач суниць в Польщі - за 5-7 років може назбирати гроші на 1к чи 2к квартиру в Києві!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:03

  Hotab написав:Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть

Ха-ха-ха!!

тільки не укро-бидло-їліту на таку ж саму московську чухню, а на шведських, німецьких чи американських управлінців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:08

  Frant написав:
  Hotab написав:Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть

Ха-ха-ха!!

тільки не укро-бидло-їліту на таку ж саму московську чухню, а на шведських, німецьких чи американських управлінців.

Попробуй хохотун перечитать и сформулировать мысль яснее.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:08

  flyman написав:
  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

це фішка чейнж_пм: понаїдуть в Львів, і там вжухххх, а Київ буде столицею югозаподного федерального округа

Ти сам-то не чухнеш в Тернопіль чи у Львів, раптом так станеться?
Чи зразу на правильну мову перейдеш, і -акая будеш розповідати про скрєпи? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:-акая будеш розповідати про скрєпи?

Он и так уже нормально рассказывает "НА Украину". Переобуваться даже не придется.
Hotab
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