Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:55
flyman написав:
то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой
Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:58
airmax78 написав:
Жилье в Киеве супер-доступно.
По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном?
Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов
airmax78 написав:
Управление - компетентно.
И не говори. Мост Патона может в любую минуту упасть, порохонив сотни жизней, но управление компетентно, да. Про пробки вообще молчу - уже в мировых лидерах...
Мост Патона в Киеве находится на грани разрушения https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/mist-pato ... 1071059058
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18
zРадио написав: flyman написав:
то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой
Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы
Наведи ще приклади масової і необоротньої деурбанізації в світі, наш красноярський розумнику!
zРадио написав:
Мост Патона может в любую минуту упасть, порохонив сотни жизней
І цеглина на голову може впасти з 25-го поверху, і гопнік з ножем може підскочити.
Аби паніку сіяти???
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Frant
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:28
rjkz написав:
Так когда-то уехала из Киева, получила там образование, работала на хорошей работе. проинвестировали котлован.
Не все одной зп меряется. Образование, медицина (одна из лучших в мире) и тд. Израильский паспорт открывает гораздо больше стран, чем украинский. Объездили пол-мира. Если куда переезжать, то им Швейцария импонирует. Еще не были в США, Канаде и Австралии.
А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:56
Frant написав:
Аби паніку сіяти???
Нет, пан. Абы достучаться, что Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть. Денег есть на стеклянный мост только.
Hotab
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:02
zРадио написав:
По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов
Зрадіо, що ти куйню пишеш????
Будь який паркетчик, електрик, парковщик в Києві (який багато працює) або збирач суниць в Польщі - за 5-7 років може назбирати гроші на 1к чи 2к квартиру в Києві!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:03
Hotab написав:
Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть
Ха-ха-ха!!
тільки не укро-бидло-їліту на таку ж саму московську чухню, а на шведських, німецьких чи американських управлінців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:08
Frant написав: Hotab написав:
Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть
Ха-ха-ха!!
тільки не укро-бидло-їліту на таку ж саму московську чухню, а на шведських, німецьких чи американських управлінців.
Попробуй хохотун перечитать и сформулировать мысль яснее.
Hotab
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:08
flyman написав: striped написав:
А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?
це фішка чейнж_пм: понаїдуть в Львів, і там вжухххх, а
Київ буде столицею югозаподного федерального округа
Ти сам-то не чухнеш в Тернопіль чи у Львів, раптом так станеться?
Чи зразу на правильну мову перейдеш, і -акая будеш розповідати про скрєпи?
change_pm
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:10
change_pm написав:
-акая будеш розповідати про скрєпи?
Он и так уже нормально рассказывает "НА Украину". Переобуваться даже не придется.
Hotab
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