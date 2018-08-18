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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52175218521952205221>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:31

  Hotab написав:
  Frant написав:Аби паніку сіяти???

Нет, пан. Абы достучаться, что Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть. Денег есть на стеклянный мост только.

откуда дровішки?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:32

  vladimir07 написав:А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран. :oops:


Я реально жил в 8-ми странах. Это когда в обычном доме (дважды в своем :!: ), рядом с аборигенами, с ними в ближайшей чайхане или пивной, свои кастрюли и ложки, обещания жениться и увезти с собой ...
Везде было неплохо или даже хорошо.
Но в Киеве лучше. Намного. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:34

  Frant написав:
  zРадио написав:По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов

Зрадіо, що ти куйню пишеш????
Будь який паркетчик, електрик, парковщик в Києві (який багато працює) або збирач суниць в Польщі - за 5-7 років може назбирати гроші на 1к чи 2к квартиру в Києві!

Є лише проблема в певних індивідумів накопити 10куе на смарт в Києві або передмісті, бо тоді певний час тре відмовитися від айфонів та модних шмоток та відпочинку в Єбиптах/Туреччинах та бухання в рестіках:

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Зато в розвинутих цивілізаціях доступно з допомогою 30 років іпотечного ярма.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:36

  change_pm написав:
  flyman написав:
  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?

це фішка чейнж_пм: понаїдуть в Львів, і там вжухххх, а Київ буде столицею югозаподного федерального округа

Ти сам-то не чухнеш в Тернопіль чи у Львів, раптом так станеться?
Чи зразу на правильну мову перейдеш, і -акая будеш розповідати про скрєпи? :)

В Щецін, а може в Порто.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:38

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Frant написав:Аби паніку сіяти???

Нет, пан. Абы достучаться, что Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть. Денег есть на стеклянный мост только.

откуда дровішки?

А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва?
Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу.
Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:40

  Hotab написав:
  change_pm написав:-акая будеш розповідати про скрєпи?

Он и так уже нормально рассказывает "НА Украину". Переобуваться даже не придется.

Якщо югозаподний округ, то на, так само якщо Kresy Wschodnie.
change_pm не дасть збрехати, він же надрачує на цю тему, думає, що заробе пеньонзи.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:45

  Рыба-сом написав:..
А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва?
Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу.
Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.

прибалтика туда же. Тоска.
Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:46

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва?
Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу.
Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.

прибалтика туда же. Тоска.
Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"

В Козятин, Коростень, Жмеринку, Березань, Ніжин ...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо югозаподний округ, то на, так само якщо Kresy Wschodnie.
чего поляки "НАкают" на Украину? Вата?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:47

  Frant написав:
  zРадио написав:По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов

Зрадіо, що ти куйню пишеш????
Будь який паркетчик, електрик, парковщик в Києві (який багато працює) або збирач суниць в Польщі - за 5-7 років може назбирати гроші на 1к чи 2к квартиру в Києві!




Cредний сантехник в NYC зарабатывает 68 тыс долларов в год (гросс). Электрик - столько же.
Зображення
https://www.indeed.com/career/plumber/s ... w-York--NY
zРадио
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