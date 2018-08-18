Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:А что в вашем(их) понимании полмира ? Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ? Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран.
Я реально жил в 8-ми странах. Это когда в обычном доме (дважды в своем ), рядом с аборигенами, с ними в ближайшей чайхане или пивной, свои кастрюли и ложки, обещания жениться и увезти с собой ... Везде было неплохо или даже хорошо. Но в Киеве лучше. Намного.
zРадио написав:По сравнению с чем? С Нью-Йорком и Лондоном? Безусловно. А по сравнению с доходами киевлян - так же недоступно, как и в большинстве мегаполисов
Зрадіо, що ти куйню пишеш???? Будь який паркетчик, електрик, парковщик в Києві (який багато працює) або збирач суниць в Польщі - за 5-7 років може назбирати гроші на 1к чи 2к квартиру в Києві!
Є лише проблема в певних індивідумів накопити 10куе на смарт в Києві або передмісті, бо тоді певний час тре відмовитися від айфонів та модних шмоток та відпочинку в Єбиптах/Туреччинах та бухання в рестіках:
Нет, пан. Абы достучаться, что Киев едва ли не самая депрессивная столица в Европе. И не имеющая перспектив прекратить ею быть. Денег есть на стеклянный мост только.
откуда дровішки?
А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
Рыба-сом написав:.. А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
прибалтика туда же. Тоска. Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Рыба-сом написав:.. А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
прибалтика туда же. Тоска. Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
В Козятин, Коростень, Жмеринку, Березань, Ніжин ...