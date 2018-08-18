Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:23

Libo написав: Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).

Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).

Считайте сами. Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).Считайте сами.

Тут хотелось бы разобраться подробней. Consumer Prices в NYC на 211% выше, чем в Киеве, а Consumer Prices Including Rent - на 312%.Т.е. для тех, кому есть где жить, в Киеве 1 доллар равен 3,11 долларам в Нью-Йорке. А для тех, кому нужно арендовать - 1 доллар равен 4,12 долларам в Нью-Йорке.Какой налог в NJ на небольшие зарплаты? Вряд ли выше, чем 19,5% наших, но с удовольствием послушаю, потому что не знаю.Средняя гросс-зарплата в Киеве - 16,4 тыс грн, или 600 долларов. Средняя гросс-зарплата в Нью-Йорке - 77 тыс долларов в год, или 6400 долларов в месяц.Вот и считай, сколько при указанной выше разнице цен можно откладывать там и там...