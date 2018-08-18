Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Ответ очевиден. Туда, где жилье стоит копейки и где них делать не надо. Надо вам найти таких рассказчиков. Но только своей собственнной истории. В Украине жил тяжело. Свалил. Там встретили с обьятиями. Сразу жилье с бассейном и две машины. Них не делаю и смотрю телевизор. Проблема куда растыкать баблос.
Я встречал таких там. Как правило, у них нет денег даже на билет в Украину. Но вам они пишут, не хочу, не скучаю, тут весело, а сами там типа Алекса Брежнева, который живет в своей фуре.
sequence написав: Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Ответ очевиден. Туда, где жилье стоит копейки и где них делать не надо. Надо вам найти таких рассказчиков. Но только своей собственнной истории. В Украине жил тяжело. Свалил. Там встретили с обьятиями. Сразу жилье с бассейном и две машины. Них не делаю и смотрю телевизор. Проблема куда растыкать баблос.
Я встречал таких там. Как правило, у них нет денег даже на билет в Украину. Но вам они пишут, не хочу, не скучаю, тут весело, а сами там типа Алекса Брежнева, который живет в своей фуре.
Там Алєкс Брєжнєв, який живе у причепі-вагоні, так, а тут - зРадіо, який скаржиться на небезпеку моста Патона і недоступність житла для київського електрика (хоча сам сидить в Красноярську і уявлення не має про ЗП київських синіх комірців)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Там Алєкс Брєжнєв, який живе у причепі-вагоні, так, а тут - зРадіо, який скаржиться на небезпеку моста Патона і недоступність житла для київського електрика (хоча сам сидить в Красноярську і уявлення не має про ЗП київських синіх комірців)
Провокатор, ты на этой ветке говоришь только обо мне. Зачем ты здесь??? Сабж другой!
Libo написав:Ответ очевиден. Туда, где жилье стоит копейки и где них делать не надо. Надо вам найти таких рассказчиков. Но только своей собственнной истории. В Украине жил тяжело. Свалил. Там встретили с обьятиями. Сразу жилье с бассейном и две машины. Них не делаю и смотрю телевизор. Проблема куда растыкать баблос.
Я встречал таких там. Как правило, у них нет денег даже на билет в Украину. Но вам они пишут, не хочу, не скучаю, тут весело, а сами там типа Алекса Брежнева, который живет в своей фуре.
Дрожащей рукой целых 7 (или сколько там он по баксу совал?) позволил себе в казино спустить!!))))
Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год). Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы). Считайте сами.
Рыба-сом написав:.. А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
прибалтика туда же. Тоска. Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Я колись цікавився другим пашпортом - дорого, бахато ... Так ось нещодавно Карибські пашпорти через кризу стали дешевше на 100 куе...
Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
Libo написав:Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год). Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы). Считайте сами.
Тут хотелось бы разобраться подробней. Consumer Prices в NYC на 211% выше, чем в Киеве, а Consumer Prices Including Rent - на 312%.
Т.е. для тех, кому есть где жить, в Киеве 1 доллар равен 3,11 долларам в Нью-Йорке. А для тех, кому нужно арендовать - 1 доллар равен 4,12 долларам в Нью-Йорке.
Какой налог в NJ на небольшие зарплаты? Вряд ли выше, чем 19,5% наших, но с удовольствием послушаю, потому что не знаю.
Средняя гросс-зарплата в Киеве - 16,4 тыс грн, или 600 долларов. Средняя гросс-зарплата в Нью-Йорке - 77 тыс долларов в год, или 6400 долларов в месяц.
Вот и считай, сколько при указанной выше разнице цен можно откладывать там и там...
Рыба-сом написав:.. А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
прибалтика туда же. Тоска. Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Я колись цікавився другим пашпортом - дорого, бахато ... Так ось нещодавно Карибські пашпорти через кризу стали дешевше на 100 куе...
Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
правильно Анталія, не Кариби достатньо халупи для себе, а не в оренду.