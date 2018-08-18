Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год). Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы). Считайте сами.
Тут хотелось бы разобраться подробней. Consumer Prices в NYC на 211% выше, чем в Киеве, а Consumer Prices Including Rent - на 312%.
Т.е. для тех, кому есть где жить, в Киеве 1 доллар равен 3,11 долларам в Нью-Йорке. А для тех, кому нужно арендовать - 1 доллар равен 4,12 долларам в Нью-Йорке.
Какой налог в NJ на небольшие зарплаты? Вряд ли выше, чем 19,5% наших, но с удовольствием послушаю, потому что не знаю.
Средняя гросс-зарплата в Киеве - 16,4 тыс грн, или 600 долларов. Средняя гросс-зарплата в Нью-Йорке - 77 тыс долларов в год, или 6400 долларов в месяц.
Вот и считай, сколько при указанной выше разнице цен можно откладывать там и там...
change_pm написав:.. Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
у меня одноклассник, живущий и работающий в/на Доминикане, теперь жлобится приехать на юбилейную встречу одноклассников "лучше вы ко мне". никто не против, но "почему-то" не поехали
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану.
Домініка, і ти підданий її величності, який звільнен від податків і можеш сміливо їхати - сей хай в Лундон. Домінікана - ти подінний Хуана Карсона, якому потрібні скрізь візі, а через кордон - страшне Гаїті.
Тому, Домініка і живи, де хчеш - але 150 кун Домінікана і бачиш родичів тільки по зуму - завсім якісь смішні грощі...