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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5218521952205221

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:26

  zРадио написав:
  Libo написав:Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами. 8)


Тут хотелось бы разобраться подробней. Consumer Prices в NYC на 211% выше, чем в Киеве, а Consumer Prices Including Rent - на 312%.

Т.е. для тех, кому есть где жить, в Киеве 1 доллар равен 3,11 долларам в Нью-Йорке. А для тех, кому нужно арендовать - 1 доллар равен 4,12 долларам в Нью-Йорке.

Какой налог в NJ на небольшие зарплаты? Вряд ли выше, чем 19,5% наших, но с удовольствием послушаю, потому что не знаю.

Средняя гросс-зарплата в Киеве - 16,4 тыс грн, или 600 долларов. Средняя гросс-зарплата в Нью-Йорке - 77 тыс долларов в год, или 6400 долларов в месяц.

Вот и считай, сколько при указанной выше разнице цен можно откладывать там и там...

https://www.payscale.com/research/US/Lo ... -NY/Salary
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... York%2C+NY

шото Алекс Брежнєв тупить, якщо так просто
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:32

  change_pm написав:..
Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН :)

у меня одноклассник, живущий и работающий в/на Доминикане, теперь жлобится приехать на юбилейную встречу одноклассников "лучше вы ко мне".
никто не против, но "почему-то" не поехали
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:38

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...

это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:38

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН :)

у меня одноклассник, живущий и работающий в/на Доминикане, теперь жлобится приехать на юбилейную встречу одноклассников "лучше вы ко мне".
никто не против, но "почему-то" не поехали

Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану.

Домініка, і ти підданий її величності, який звільнен від податків і можеш сміливо їхати - сей хай в Лундон.
Домінікана - ти подінний Хуана Карсона, якому потрібні скрізь візі, а через кордон - страшне Гаїті.

Тому, Домініка і живи, де хчеш - але 150 кун
Домінікана і бачиш родичів тільки по зуму :) - завсім якісь смішні грощі...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:43

  change_pm написав:..
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану.
..
Домінікана і бачиш родичів тільки по зуму :) - завсім якісь смішні грощі...

я о республике.
насчет халявных цен там вы, пожалуй, погорячились - Дом в среднем 250, квартирка средняя - 100 и т.д.
любителей потных негритянок и в США хватает
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:46

  flyman написав:правильно Анталія, не Кариби
достатньо халупи для себе, а не в оренду.

Халупа в тебе :)

А я собі залізо на квантове обновив, поки ти юзаєш ще Сінклер, і мої плани вже змінились.. 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:46

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану.
..
Домінікана і бачиш родичів тільки по зуму :) - завсім якісь смішні грощі...

я о республике.
насчет халявных цен там вы, пожалуй, погорячились - Дом в среднем 250, квартирка средняя - 100 и т.д.
любителей потных негритянок и в США хватает

дэфачкі, кідстафф і савєтніца на другом домєні,
вчора про биті бібіпки з скрученим пробігом, завтра про какусі?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:48

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану.
..
Домінікана і бачиш родичів тільки по зуму :) - завсім якісь смішні грощі...

я о республике.
насчет халявных цен там вы, пожалуй, погорячились - Дом в среднем 250, квартирка средняя - 100 и т.д.
любителей потных негритянок и в США хватает

Хм, треба Лібо підключити до обговорення ...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:49

flyman
Давай викладай фото кухні! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:54

  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

Зображення
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