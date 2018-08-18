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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52205221522252235224>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:54

  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:05

  UA написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...

это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?

Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:15

  airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.


Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:19

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

[url=..

похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:19

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.


Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?


Сомик, посмотрите старые карты Киева. Тысячу лет истории там был лес и огороды между крепостными валами города и Печерского монастыря.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:21

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.


Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?


Сомик, посмотрите старые карты Киева. Тысячу лет истории там был лес и огороды между крепостными валами города и Печерского монастыря.

Петросянище,жгите ещёёёё :lol:

п.с. огороды это те что давали заводским? по 6 соток)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:26

  UA написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...

это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?


как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.

Ессно, куда ж там Арсенальной до окрестностей Лыбидской! Выходишь из ЦП и ощущаешь сразу свою Ылитность! :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@50.4148046 ... 312!8i6656
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:29

  sequence написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

[url=..

похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?


кухня отличная. а где брали фотик в стиле голубого периода Пикассо?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:30

  change_pm написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:..
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану

я о республике. насчет халявных цен вы погорячились - Дом в среднем 250, квартирка 100 и т.д.
любителей потных негритянок и в США хватает

Хм, треба Лібо підключити до обговорення ...

А что, тут многим не по душе горячие крепкие бабы?
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