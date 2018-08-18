Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:54
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flyman
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:05
UA написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...
это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.
Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.
airmax78
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:15
airmax78 написав:
Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:19
flyman написав: change_pm написав: flyman
Давай викладай фото кухні!
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похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?
sequence
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:19
somilitark написав: airmax78 написав:
Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?
Сомик, посмотрите старые карты Киева. Тысячу лет истории там был лес и огороды между крепостными валами города и Печерского монастыря.
airmax78
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:21
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Интересно где же припарковался адепт секты модных мопов,если район м.Арсенальная с тысячелетней историей это ипеня и бяка?
Неужели вернулись на Поскот и постили нам фотку с видом на частный сектор?
Сомик, посмотрите старые карты Киева. Тысячу лет истории там был лес и огороды между крепостными валами города и Печерского монастыря.
Петросянище,жгите ещёёёё
п.с. огороды это те что давали заводским? по 6 соток)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:26
UA написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...
это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.
Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:27
airmax78 написав:
Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.
Ессно, куда ж там Арсенальной до окрестностей Лыбидской! Выходишь из ЦП и ощущаешь сразу свою Ылитность!
https://www.google.com/maps/@50.4148046 ... 312!8i6656
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:29
sequence написав: flyman написав: change_pm написав: flyman
Давай викладай фото кухні!
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похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?
кухня отличная. а где брали фотик в стиле голубого периода Пикассо?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:30
change_pm написав: sequence написав: change_pm написав:
..
Нє плутать Домініку, наприклад, і Домінікану
я о республике. насчет халявных цен вы погорячились - Дом в среднем 250, квартирка 100 и т.д.
любителей потных негритянок
и в США хватает
Хм, треба Лібо підключити до обговорення ...
А что, тут многим не по душе горячие крепкие бабы?
Скоро(R)
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