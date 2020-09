Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:35

Рыба-сом написав: airmax78 написав: Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.

Ессно, куда ж там Арсенальной до окрестностей Лыбидской! Выходишь из ЦП и ощущаешь сразу свою Ылитность!

https://www.google.com/maps/@50.4148046 ... 312!8i6656 Ессно, куда ж там Арсенальной до окрестностей Лыбидской! Выходишь из ЦП и ощущаешь сразу свою Ылитность!



мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего.

обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего.обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно

