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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5221522252235224>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:35

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный.
Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.

Ессно, куда ж там Арсенальной до окрестностей Лыбидской! Выходишь из ЦП и ощущаешь сразу свою Ылитность! :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@50.4148046 ... 312!8i6656


мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего.
обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:36

  sequence написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

[url=..

похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?

2ку
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:37

  flyman написав:
  sequence написав: похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?

2ку


в смысле обменяли на 2-х комнатную квартиру?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:41

  adeges написав:
  flyman написав:
  sequence написав: похвалю, не ожидал! Во сколько обошлась?

2ку


в смысле обменяли на 2-х комнатную квартиру?

Може і не $2K, а менше, так як другий ремонт ремонт, після першого 10 років тому:
замінений котел, мебель і газова плита.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:42

  Slon_Nosov написав:
  UA написав:
  Yuri_T написав:это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?


как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?

Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.
Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:44

  adeges написав:мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего.
обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно

Липки - прекрасный район. Но Арсенальная - это же не Липки. И я никогда не обхаивал Патрожинского - отличный район. Чужие не ходят. Да и свои редко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:46

  Slon_Nosov написав:как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?

сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:58

  airmax78 написав:...Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.

вот вам не нравится, а людям нравится.
фестивали проводят. еврейской культуры.
6. Гешефт
Секрети міліонерів, конкурси та інтерактив з успіху та бізнесу, поради для справжніх чоловіків
вул. Сагайдачного
12 та 19 вересня, 12:00-15:00

https://vechirniy.kyiv.ua/news/festyval ... -mistsyakh
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:00

  4e4ensxe написав:сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

Как раз только сейчас там шик и начинает появляться. Я не знаю ни одного человека, которому бы Щорса или Леси нравились бы сами по себе, а не исключительно из-за близости к центру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:02

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.

вот вам не нравится, а людям нравится.
фестивали проводят. еврейской культуры.
6. Гешефт
Секрети міліонерів, конкурси та інтерактив з успіху та бізнесу, поради для справжніх чоловіків
вул. Сагайдачного
12 та 19 вересня, 12:00-15:00

https://vechirniy.kyiv.ua/news/festyval ... -mistsyakh

А какое мероприятие из списка коренной киевлянин собирается посетить в районе Арсенальной? Если что - я тоже приду, если не заблужусь.
airmax78
 
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