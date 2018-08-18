Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Там в принципе концентрация минимальная - это ж промзона. 60% территории - территория завод Арсенал, пустырь возле Грушевского 9, стадион заброшенный. Повторюсь, до открытия Фудмаркета - мрачноватый депрессивный райончик с преимущественно совкошлак застройкой и изуродованными до неузнаваемости сталинками и царскими домами. За Фудмаркет - одесситам скажите спасибо.
мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего. обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Yuri_T написав:это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации. так и должно быть.
Совершенно верно. Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила. Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.
adeges написав:мне липки никогда не нравились. как по мне, то центр лучше на трехсвятительской. да, что там говорить, даже на рейтерской. прорезная в домах во дворах тоже ничего. обхаянная аэромаксом паторжинская начиная с 50 м от Прорезной тоже вариант, включая дом №14. там правда дефицит мопов, и пенобетона, так что конечно не модно
Липки - прекрасный район. Но Арсенальная - это же не Липки. И я никогда не обхаивал Патрожинского - отличный район. Чужие не ходят. Да и свои редко.
Slon_Nosov написав:как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске