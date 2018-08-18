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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5221522252235224

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:04

Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:07

  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11

  airmax78 написав:А какое мероприятие из списка коренной киевлянин собирается посетить в районе Арсенальной? Если что - я тоже приду, если не заблужусь.

они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12

  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:13

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А какое мероприятие из списка коренной киевлянин собирается посетить в районе Арсенальной? Если что - я тоже приду, если не заблужусь.

они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?

Можно и в обратном пути к вечному огню
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  zРадио написав:Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E

Богатые становятся еще богаче, бедные - еще беднее. Пишут про K-shape рекавери. Мрачнова-то, конечно. Прямой путь к социальным потрясениям.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом КГС,ВРУ,бывший дворец пионеров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:15

  Мизантрóп написав:Можно и в обратном пути к вечному огню

и дальше в пещеры
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:16

  Yuri_T написав:
  Мизантрóп написав:Можно и в обратном пути к вечному огню

или в пещеры

Снял с клавы)) дополнил выше.Т9 пионЭров поправил
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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