Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом КГС,ВРУ,бывший дворец пионеров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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