4e4ensxe написав:

сейчас там плюсов нет но раньше они были:1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова2. тихий центр и не такой пафосный как липки3. рядом красивейший парк4. нет и не будет люмпен пролетариатасейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске