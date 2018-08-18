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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5218521952205221

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:07

  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11

  airmax78 написав:А какое мероприятие из списка коренной киевлянин собирается посетить в районе Арсенальной? Если что - я тоже приду, если не заблужусь.

они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12

  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  zРадио написав:Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E

Богатые становятся еще богаче, бедные - еще беднее. Пишут про K-shape рекавери. Мрачнова-то, конечно. Прямой путь к социальным потрясениям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:56

airmax78
Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы?
Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел.
Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь.
Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:33

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва?
Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу.
Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.

прибалтика туда же. Тоска.
Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"

Я колись цікавився другим пашпортом - дорого, бахато ... Так ось нещодавно Карибські пашпорти через кризу стали дешевше на 100 куе...

Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН :)

Что-то вы не туда смотрите.
Правильный румынский 2-3 тыс.
Можно жить и работать в Европе.
При желании потом можно получить еще более правильный немецкий или хранцузкий.
2-3 и 150 очень большая разница, не ?
Так что, в связи с пандемией падаем в 0 ? Доски уже все купили ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:55

  Хомякоид написав: Так что, в связи с пандемией падаем в 0 ? Доски уже все купили ?

Я начал ДСП закупать. Надеюсь пересидеть темные времена за панорамными окнами закрытыми листами дсп.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:59

  zРадио написав:Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E

Так зрозуміло, до чого це все призведе...

Світовим ЦБ доведеться друкувати грощі, щоб:
- не дати померти своїм з голоду,
- запустити економіки,
- знецінити борг...

Якщо я не поміляюсь ви зберегаєте грощі в бондах/депо? Хтось під матрасом.

Ось ви - основні спонсори цього майбутнього банкету :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:01

  antonivs3 написав:А что, тут многим не по душе горячие крепкие бабы?

Не знаю про поручіка, а мені до вподоби елегантні кобети, а ніяк не крепкиє баби... :lol:
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