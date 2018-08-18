Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
airmax78 Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы? Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел. Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь. Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично) Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
Рыба-сом написав:.. А давайте поміркуємо, хто потенційно може бути депресивніше Києва? Сараєво, Белград, Приштіна, Бухарест, Софія, Тірана, Скоп'є, Кішенеу. Але не всі погоджуються, що перераховані країни взагалі можна називати Європою.
прибалтика туда же. Тоска. Пора задуматься о переименовании ветки в "куда же можно свалить с Киева из-за бесконечных нереальных цен?"
Я колись цікавився другим пашпортом - дорого, бахато ... Так ось нещодавно Карибські пашпорти через кризу стали дешевше на 100 куе...
Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
Что-то вы не туда смотрите. Правильный румынский 2-3 тыс. Можно жить и работать в Европе. При желании потом можно получить еще более правильный немецкий или хранцузкий. 2-3 и 150 очень большая разница, не ? Так что, в связи с пандемией падаем в 0 ? Доски уже все купили ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )