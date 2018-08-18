Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
airmax78 Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы? Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел. Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь. Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично) Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
change_pm написав:Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
Хомякоид написав: Что-то вы не туда смотрите. Правильный румынский 2-3 тыс. Можно жить и работать в Европе. При желании потом можно получить еще более правильный немецкий или хранцузкий. 2-3 и 150 очень большая разница, не ?
Хто в тємі - румунський пашпорт вже давно за 10+ куе. І великі шанси, що його кенсельнуть, бо всім зрозуміло про те, як вони видаються...
Нафіг мені майбутній ойрохаліфат, де білих хранцузів і німців бутьть сношать в усі дири? Ти там в Баварії, там полегше буде, але все-рівно відгребеш
В той самий час карибський пашпорт реально легальний. Виданий офіційно без ніяких підлогів документів. - Ти підданий королеви. Можеш по легкому легалізуватись в ЮК. - Не треба вчити іншу мову... - Халіфат по іншу сторону Ла-Манш... - Якщо працюєш, як я по світу, ніяких податків своїй новій батьківщіні. - Всі коммунікації - англійською.
Одні бенефітс...Так, дорого, але є ковідна знижка. Головне, що були бабки
зі. І головне, в мене з"явилась ціль на наступний рік. Для мене - це велика мотивація
Через инвестиции хотите? Рассматривали страну уже? Недвиж в аренду планируете сдавать?
Или вклад в экономику страны? Просто непонятно зачем оно вам. С биометрикой уже намного -намного легче чем было.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------