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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5219522052215222>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:07

  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11

  airmax78 написав:А какое мероприятие из списка коренной киевлянин собирается посетить в районе Арсенальной? Если что - я тоже приду, если не заблужусь.

они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12

  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  zРадио написав:Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E

Богатые становятся еще богаче, бедные - еще беднее. Пишут про K-shape рекавери. Мрачнова-то, конечно. Прямой путь к социальным потрясениям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были:
1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова
2. тихий центр и не такой пафосный как липки
3. рядом красивейший парк
4. нет и не будет люмпен пролетариата

сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске

район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева.
ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.

Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:56

airmax78
Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы?
Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел.
Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь.
Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:59

  zРадио написав:Для отрезвления ожидателей рокет - в ООН сообщают о беспрецедентном росте бедности, спровоцированном пандемией и последовавшим кризисом. Причем "the worst is yet to come"...

COVID-19: UN poverty expert says social protection measures “full of holes”, urges global rethink
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pag ... 2&LangID=E

Так зрозуміло, до чого це все призведе...

Світовим ЦБ доведеться друкувати грощі, щоб:
- не дати померти своїм з голоду,
- запустити економіки,
- знецінити борг...

Якщо я не поміляюсь ви зберегаєте грощі в бондах/депо? Хтось під матрасом.

Ось ви - основні спонсори цього майбутнього банкету :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:02

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Давай викладай фото кухні! :)

[url=https://hostingkartinok.com/[/url]

Флай, перезалий. Ойтішнік ти безрукий!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Боюсь, друзья, ждет нас с вами жесткий карантин. В школах отправляют на самоизоляцию целыми классами. Один шаг до полного закрытия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44

  change_pm написав:
  change_pm написав:Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН :)

  Хомякоид написав: Что-то вы не туда смотрите.
Правильный румынский 2-3 тыс.
Можно жить и работать в Европе.
При желании потом можно получить еще более правильный немецкий или хранцузкий.
2-3 и 150 очень большая разница, не ?

Хто в тємі - румунський пашпорт вже давно за 10+ куе. І великі шанси, що його кенсельнуть, бо всім зрозуміло про те, як вони видаються...

Нафіг мені майбутній ойрохаліфат, де білих хранцузів і німців бутьть сношать в усі дири? Ти там в Баварії, там полегше буде, але все-рівно відгребеш :!:

В той самий час карибський пашпорт реально легальний. Виданий офіційно без ніяких підлогів документів.
- Ти підданий королеви. Можеш по легкому легалізуватись в ЮК.
- Не треба вчити іншу мову...
- Халіфат по іншу сторону Ла-Манш...
- Якщо працюєш, як я по світу, ніяких податків своїй новій батьківщіні.
- Всі коммунікації - англійською.

Одні бенефітс...Так, дорого, але є ковідна знижка. Головне, що були бабки :!:

зі. І головне, в мене з"явилась ціль на наступний рік. Для мене - це велика мотивація 8)


Через инвестиции хотите? Рассматривали страну уже? Недвиж в аренду планируете сдавать?

Или вклад в экономику страны? Просто непонятно зачем оно вам. С биометрикой уже намного -намного легче чем было.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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