Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:56

airmax78

Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы?

Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел.

Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь.

Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)

Ну ничего, там еще весь завод застраивать.