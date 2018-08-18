Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44

airmax78 написав:

как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...



обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации? как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?

ощущения образца 2010-2011 года

Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.[/quote]плюсы сомнительные, если не работать в сеседнем доме и не иметь авто и мозгов. я в 80-х на скейте рассекал по богомольца, а теперь там все в автомобилях. в парке богомольца азс построили. в парке на шелковичной в дворе напротив нбу вместо тенисных кортов и детской площадки здание +-25 этажей. на круглоуниверситетской на склоне вместо или рядом спортивной площадки школы 86 вижу на карте огромное здание, раньше там был зеленый склон. в сторону 117-й школы тоже построили что то большое. вечные пробки и отсутствие парковки, вы явно там не жили...Аскольдова могила тот еще плюс, неужели кто то там ради близости квартиру купит? тут уж лучше пешая доступность лавры для идейных.сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.как говориться не путайте туризм с иммиграцией....