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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44
airmax78 написав:
как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.
Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.[/quote]
плюсы сомнительные, если не работать в сеседнем доме и не иметь авто и мозгов. я в 80-х на скейте рассекал по богомольца, а теперь там все в автомобилях. в парке богомольца азс построили. в парке на шелковичной в дворе напротив нбу вместо тенисных кортов и детской площадки здание +-25 этажей. на круглоуниверситетской на склоне вместо или рядом спортивной площадки школы 86 вижу на карте огромное здание, раньше там был зеленый склон. в сторону 117-й школы тоже построили что то большое. вечные пробки и отсутствие парковки, вы явно там не жили...
Аскольдова могила тот еще плюс, неужели кто то там ради близости квартиру купит? тут уж лучше пешая доступность лавры для идейных.
сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.
ощущения образца 2010-2011 года
как говориться не путайте туризм с иммиграцией....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в П'ят 11 вер, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:08
airmax78 написав:
Боюсь, друзья, ждет нас с вами жесткий карантин. В школах отправляют на самоизоляцию целыми классами. Один шаг до полного закрытия.
С одной стороны, альтернатив нет, Кабмин профукал полгода - ресурс лабораторий ничтожен, раннее выявление невозможно, количество койко-мест в стационарах и реанимациях далеко от необходимого в случае повторения у нас мартовского западно-европейского сценария.
С другой, ни у бизнеса, ни у пересичных нет экономических резервов, чтобы пережить повторный локдаун - они успешно растрачены весной-летом при полном бездействии шмыганомистов...
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 11 вер, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:29
zРадио написав:
С другой, ни у бизнеса, ни у пересичных нет экономических резервов, чтобы пережить повторный локдаун - они успешно растрачены весной-летом при полном бездействии шмыганомистов...
Какой нах повторный локдаун?!
Тебе ж уже этот беларуский при*** наглядно продемонстрировал - хоккей, баня, водка и никаких проблем.
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