Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:50

Slon_Nosov написав: airmax78 написав:

как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...



обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?

Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.

Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий. как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.





сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная. сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.



в центре есть одна несомненная ценность - ты всегда едешь против трафика, что на машине, что на метро. и с парковкой в центре ночью лучше, чем на массивах - людей тут меньше потому что дома ниже. и плюс в любую сторону путь приблизительно одинаковый - никогда не нужно пересекать весь город. и кстати людей меньше - это большой плюс, даже без машины. дороги тута поровнее, и фонари поновее. ну и как-то исторически контингент тут посвежее, что ли



в общем есть небольшие позитивы в центре есть одна несомненная ценность - ты всегда едешь против трафика, что на машине, что на метро. и с парковкой в центре ночью лучше, чем на массивах - людей тут меньше потому что дома ниже. и плюс в любую сторону путь приблизительно одинаковый - никогда не нужно пересекать весь город. и кстати людей меньше - это большой плюс, даже без машины. дороги тута поровнее, и фонари поновее. ну и как-то исторически контингент тут посвежее, что лив общем есть небольшие позитивы

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California