они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:11
они там собираются и вниз на Подол. с песнями.
вы песни национальные разучиваете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14
Богатые становятся еще богаче, бедные - еще беднее. Пишут про K-shape рекавери. Мрачнова-то, конечно. Прямой путь к социальным потрясениям.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:14
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:56
airmax78
Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы?
Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел.
Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь.
Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:59
Так зрозуміло, до чого це все призведе...
Світовим ЦБ доведеться друкувати грощі, щоб:
- не дати померти своїм з голоду,
- запустити економіки,
- знецінити борг...
Якщо я не поміляюсь ви зберегаєте грощі в бондах/депо? Хтось під матрасом.
Ось ви - основні спонсори цього майбутнього банкету
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44
Через инвестиции хотите? Рассматривали страну уже? Недвиж в аренду планируете сдавать?
Или вклад в экономику страны? Просто непонятно зачем оно вам. С биометрикой уже намного -намного легче чем было.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44
Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила.
Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.[/quote]
плюсы сомнительные, если не работать в сеседнем доме и не иметь авто и мозгов. я в 80-х на скейте рассекал по богомольца, а теперь там все в автомобилях. в парке богомольца азс построили. в парке на шелковичной в дворе напротив нбу вместо тенисных кортов и детской площадки здание +-25 этажей. на круглоуниверситетской на склоне вместо или рядом спортивной площадки школы 86 вижу на карте огромное здание, раньше там был зеленый склон. в сторону 117-й школы тоже построили что то большое. вечные пробки и отсутствие парковки, вы явно там не жили...
Аскольдова могила тот еще плюс, неужели кто то там ради близости квартиру купит? тут уж лучше пешая доступность лавры для идейных.
сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.
как говориться не путайте туризм с иммиграцией....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 11 вер, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:50
в центре есть одна несомненная ценность - ты всегда едешь против трафика, что на машине, что на метро. и с парковкой в центре ночью лучше, чем на массивах - людей тут меньше потому что дома ниже. и плюс в любую сторону путь приблизительно одинаковый - никогда не нужно пересекать весь город. и кстати людей меньше - это большой плюс, даже без машины. дороги тута поровнее, и фонари поновее. ну и как-то исторически контингент тут посвежее, что ли
в общем есть небольшие позитивы
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:27
Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям
Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон.
Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|