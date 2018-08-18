Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
4e4ensxe написав:сейчас там плюсов нет но раньше они были: 1. современные дома с улучшеными планировками например дом на аистова 2. тихий центр и не такой пафосный как липки 3. рядом красивейший парк 4. нет и не будет люмпен пролетариата
сейчас конечно это не але, нет уже того шика, но все равно там круто. по крайней мере мне больше нравится чем на щорса/леси или на нижнем печерске
район Московской-Мазепы-Лаврской-Цитадельной считаю лучшим микрорайоном Киева. ровный, безопасный, лучший центр детского творчества, парки, видовые места, отсутствие понаехавших одессо/донецких жлобов и т.д.
Так что, там одни киевские жлобы тусуются что-ли? Скукота-скукотища.
рядом Дом офицеров,КГС,ВРУ,бывший дворец пионэров и Лавра
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 11 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 2 разів.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
airmax78 Оч. интересно, и не мне одному, как вижу, где все же тусуются нежлобы? Ждал старта продаж этого жк, т.к. считаю лучшей локацией в Киеве. Товарищ у меня жил на пр. Реута. Дедушке партизану, пустившему под откос много эшелонов, разрешили построиться сразу после ВОВ. Друг еще вымостки на набережной помнит. Все студенческие годы там провел. Сейчас раз в неделю-две семьей еду воскресным утром (суббота не то, машин много) и гуляю часа два по причесанному Виталиком променаду. От пл. Славы до Андреевского и обратно, не надоедает. Жалко общепит закрылся почти весь. Возвращаясь к жк - место зажато, этажность маленькая. Да, клубный типа, но видовыми буду едва ли 20% квартир. Езжу мимо Тайма, давно раскупленного, и давно по обещаниям сданного, и понимаю, что написанное выше про +1.5 года еще оптимистично) Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
change_pm написав:Імхо, правильний карибський пашпорт (150 куе) кращій подарунок собі, ніж квартира на КРЖН
Хомякоид написав: Что-то вы не туда смотрите. Правильный румынский 2-3 тыс. Можно жить и работать в Европе. При желании потом можно получить еще более правильный немецкий или хранцузкий. 2-3 и 150 очень большая разница, не ?
Хто в тємі - румунський пашпорт вже давно за 10+ куе. І великі шанси, що його кенсельнуть, бо всім зрозуміло про те, як вони видаються...
Нафіг мені майбутній ойрохаліфат, де білих хранцузів і німців бутьть сношать в усі дири? Ти там в Баварії, там полегше буде, але все-рівно відгребеш
В той самий час карибський пашпорт реально легальний. Виданий офіційно без ніяких підлогів документів. - Ти підданий королеви. Можеш по легкому легалізуватись в ЮК. - Не треба вчити іншу мову... - Халіфат по іншу сторону Ла-Манш... - Якщо працюєш, як я по світу, ніяких податків своїй новій батьківщіні. - Всі коммунікації - англійською.
Одні бенефітс...Так, дорого, але є ковідна знижка. Головне, що були бабки
зі. І головне, в мене з"явилась ціль на наступний рік. Для мене - це велика мотивація
Через инвестиции хотите? Рассматривали страну уже? Недвиж в аренду планируете сдавать?
Или вклад в экономику страны? Просто непонятно зачем оно вам. С биометрикой уже намного -намного легче чем было.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав: как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила. Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.[/quote]
плюсы сомнительные, если не работать в сеседнем доме и не иметь авто и мозгов. я в 80-х на скейте рассекал по богомольца, а теперь там все в автомобилях. в парке богомольца азс построили. в парке на шелковичной в дворе напротив нбу вместо тенисных кортов и детской площадки здание +-25 этажей. на круглоуниверситетской на склоне вместо или рядом спортивной площадки школы 86 вижу на карте огромное здание, раньше там был зеленый склон. в сторону 117-й школы тоже построили что то большое. вечные пробки и отсутствие парковки, вы явно там не жили... Аскольдова могила тот еще плюс, неужели кто то там ради близости квартиру купит? тут уж лучше пешая доступность лавры для идейных. сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.
ощущения образца 2010-2011 года
как говориться не путайте туризм с иммиграцией....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 11 вер, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
airmax78 написав: как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации? Плюсы: близость административного и делового центра (пешая доступность) и близость зеленой зоны: парк Славы, Мариинский, Аскольдова могила. Минусы: все равно немного на отшибе. И я считаю свои ощущения образца 2010-2011 года - человека плохо знающего Киев и ориентирующегося исключительно на эмоции "нравится/не нравится" - наиболее объективными. Сразу за Мариинским парком у меня возникало ощущение, что начинается какая-то промзона с вкраплениями жилых зданий.
сейчас ценность центра как у картины малевича - черный квадрат, весьма условная.
в центре есть одна несомненная ценность - ты всегда едешь против трафика, что на машине, что на метро. и с парковкой в центре ночью лучше, чем на массивах - людей тут меньше потому что дома ниже. и плюс в любую сторону путь приблизительно одинаковый - никогда не нужно пересекать весь город. и кстати людей меньше - это большой плюс, даже без машины. дороги тута поровнее, и фонари поновее. ну и как-то исторически контингент тут посвежее, что ли
в общем есть небольшие позитивы
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
gonchik74 написав:[b]написанное выше про +1.5 года еще оптимистично) Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям
Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон. Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской