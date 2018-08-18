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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5219522052215222

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:40

  hume написав:
  gonchik74 написав:[b]написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.

Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям

Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон.
Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской


Ну если юдп там возьмётся строить, то следует ожидать ценника от 4к$.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.


Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?


Зачем покупать п 4 куе за метр в КИеве?

Масштабируем ситуацию.
Апупенный ЖК в суперлокации в Мотовиловке/Хацапетовке по цене скажем ..."украинского кирпича" на Героев Сталинграда 10а. Еще и с поставкой через 4 года...если "Земля (не) налетит на небесную ось".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:06

  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?


Потому что последует контраргумент, что если путлер аннексирует Беларусь, то рпшные танки будут в 300 км от Киева. А беларусская армия давно уже под фактическим руководством мацквы.
rjkz
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