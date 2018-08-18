|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:40
hume написав: gonchik74 написав:
[b]написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям
Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон.
Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской
Ну если юдп там возьмётся строить, то следует ожидать ценника от 4к$.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56
Жека79 написав: Рыба-сом написав:
Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.
Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?
Зачем покупать п 4 куе за метр в КИеве?
Масштабируем ситуацию.
Апупенный ЖК в суперлокации в Мотовиловке/Хацапетовке по цене скажем ..."украинского кирпича" на Героев Сталинграда 10а. Еще и с поставкой через 4 года...если "Земля (не) налетит на небесную ось".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11237
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5132 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:06
striped написав:
А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?
Потому что последует контраргумент, что если путлер аннексирует Беларусь, то рпшные танки будут в 300 км от Киева. А беларусская армия давно уже под фактическим руководством мацквы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11237
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5132 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19104
|3165659
|
П'ят 11 вер, 2020 22:05
UA
|
|473
|204770
|
|
|13
|15636
|
|