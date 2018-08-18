RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5219522052215222

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:40

  hume написав:
  gonchik74 написав:[b]написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.

Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям

Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон.
Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской


Ну если юдп там возьмётся строить, то следует ожидать ценника от 4к$.
drevlyanin
 
Повідомлень: 126
З нами з: 01.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.


Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?


Зачем покупать п 4 куе за метр в КИеве?

Масштабируем ситуацию.
Апупенный ЖК в суперлокации в Мотовиловке/Хацапетовке по цене скажем ..."украинского кирпича" на Героев Сталинграда 10а. Еще и с поставкой через 4 года...если "Земля (не) налетит на небесную ось".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:06

  striped написав:А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?


Потому что последует контраргумент, что если путлер аннексирует Беларусь, то рпшные танки будут в 300 км от Киева. А беларусская армия давно уже под фактическим руководством мацквы.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:42

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Рекомендую к прочтению

Covid-19 убивает мегаполисы?
Как пандемия меняет ход глобализации и стимулирует поиски альтернативы дорогим городам

https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ ... lisy-1138/

то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой


Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы


А в финале все части "Mad Max".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:55

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Так когда-то уехала из Киева, получила там образование, работала на хорошей работе. проинвестировали котлован.
Не все одной зп меряется. Образование, медицина (одна из лучших в мире) и тд. Израильский паспорт открывает гораздо больше стран, чем украинский. Объездили пол-мира. Если куда переезжать, то им Швейцария импонирует. Еще не были в США, Канаде и Австралии.


А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран. :oops:


Я не знаю кто такой Лебедев.
Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще. :mrgreen:
У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.
Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 01:24

  rjkz написав:
  vladimir07 написав:
А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран. :oops:


Я не знаю кто такой Лебедев.
Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще. :mrgreen:
У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.
Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить.


Я однажды в одной из африканских клоак встретил группу чудаков порядка 10-ти человек - руссишешвайны и одни наш укроп - общим интересом которых есть путешествие с задачей побывать во всех странах мира. На счету каждого из них было от 70-ти до сотни стран, у одного хорошо за сотню. Есть и такие. По пару дней в стране. Я люблю пожить в стране, почувствовать её ритм и узнать людей.

Так душно, так тесно в просторной квартире,
Едва только вспомнишь, как много нас в мире.
Со сколькими нужно обмолвиться словом,
Сказать о былом и подумать о новом.
Со сколькими можно ещё подружиться,
Хотя между нами моря и границы. :?

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8437
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 03:17

  Libo написав:
  zРадио написав:Cредний сантехник в NYC зарабатывает 68 тыс долларов в год (гросс). Электрик - столько же.
Зображення
https://www.indeed.com/career/plumber/s ... w-York--NY


Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами. 8)


Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 03:20

  Libo написав:
  zРадио написав:Cредний сантехник в NYC зарабатывает 68 тыс долларов в год (гросс). Электрик - столько же.
Зображення
https://www.indeed.com/career/plumber/s ... w-York--NY


Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами. 8)


Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 03:24

  Libo написав:
  zРадио написав:Cредний сантехник в NYC зарабатывает 68 тыс долларов в год (гросс). Электрик - столько же.
Зображення
https://www.indeed.com/career/plumber/s ... w-York--NY


Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами. 8)


Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5132 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 5219522052215222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1909, 1910, 1911
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19104 3165747
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 22:05
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15637
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.