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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:40
hume написав: gonchik74 написав:
[b]написанное выше про +1.5 года еще оптимистично)
Ну ничего, там еще весь завод застраивать.
Для бессмертных. Если первый жилой проект на территории введут через 4 -5 лет, то сказ о застройке арсенала нужно будет рассказать детям
Кстати, традиционно считаю, что большая пром зона только в плюс для будущего района. Чем больше промки тем выше шанс получить комплексно застроенный хороший микрорайон.
Ждём юдп с готовым проектом на пересечении с московской
Ну если юдп там возьмётся строить, то следует ожидать ценника от 4к$.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56
Жека79 написав: Рыба-сом написав:
Я дико извиняюсь, но как-то специально пешком прошёл мимо всех икон стиля на "Нижнем Печерске" - ФК, БК, ЦП и т.п.: разве там нет ощущения промзоны и точечной застройки ебеней? Даже с тротуарами не везде повезло.
Есть только по 2 куе за м2 и уже готовое. А тут по 4куе за м2 и ждать 4 года. Понимаете разницу?
Зачем покупать п 4 куе за метр в КИеве?
Масштабируем ситуацию.
Апупенный ЖК в суперлокации в Мотовиловке/Хацапетовке по цене скажем ..."украинского кирпича" на Героев Сталинграда 10а. Еще и с поставкой через 4 года...если "Земля (не) налетит на небесную ось".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:06
striped написав:
А когда многоуважаемые маклеры запустят новый аргумент дорожая "Сейчас приедет много беларусов и все скупят, потому поспешите пока все не размели..." ?
Потому что последует контраргумент, что если путлер аннексирует Беларусь, то рпшные танки будут в 300 км от Киева. А беларусская армия давно уже под фактическим руководством мацквы.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:42
zРадио написав: flyman написав:
то Кієв фсьо, а Буча рулєз!
міняє 1к цоколь на 1к на Хрєщатіку с вашей доплатой
Думаю, что процесс деурбанизации мегаполисов растянется на годы
А в финале все части "Mad Max".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:55
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Так когда-то уехала из Киева, получила там образование, работала на хорошей работе. проинвестировали котлован.
Не все одной зп меряется. Образование, медицина (одна из лучших в мире) и тд. Израильский паспорт открывает гораздо больше стран, чем украинский. Объездили пол-мира. Если куда переезжать, то им Швейцария импонирует. Еще не были в США, Канаде и Австралии.
А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран.
Я не знаю кто такой Лебедев.
Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще.
У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.
Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 01:24
rjkz написав: vladimir07 написав:
А что в вашем(их) понимании полмира ?
Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?
Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран.
Я не знаю кто такой Лебедев.
Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще.
У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.
Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить.
Я однажды в одной из африканских клоак встретил группу чудаков порядка 10-ти человек - руссишешвайны и одни наш укроп - общим интересом которых есть путешествие с задачей побывать во всех странах мира. На счету каждого из них было от 70-ти до сотни стран, у одного хорошо за сотню. Есть и такие. По пару дней в стране. Я люблю пожить в стране, почувствовать её ритм и узнать людей.Так душно, так тесно в просторной квартире,
Едва только вспомнишь, как много нас в мире.
Со сколькими нужно обмолвиться словом,
Сказать о былом и подумать о новом.
Со сколькими можно ещё подружиться,
Хотя между нами моря и границы.
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Libo
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Додано: Суб 12 вер, 2020 03:17
Libo написав:
Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами.
Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 03:20
Libo написав:
Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами.
Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
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rjkz
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Додано: Суб 12 вер, 2020 03:24
Libo написав:
Вот смотрите. Это примерно как в Киеве 15-25 тыщ в месяц в Киеве (200-300 тыщ грн. в год).
Но в НЙ сраная двуха, типа нашей чешки, на Манхеттене будет $1-1,5 млн (по крайней мере до чумы).
Считайте сами.
Сантехник в НЙ с лицензией - это 80 баксов в час. Это 14400 в месяц. Без лицензии - 40 в час. соответственно 7200 в месяц.
Нахрена жить на Манхеттене?
В хорошем районе Бруклина 2 бедрум в приемлемом виде 2500 в месяц примерно.
Купить 2 бедрум в этом-же районе в коопе - примерно 270-320 тысяч.
Напоминаю, что 2 бедрум - это 3 к по нашему.
Дальше - калькулятор в руки.
В Киеве с 15-25 кгрн все уйдет на аренду и еду. Еще и не фатит.
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