Додано: Суб 12 вер, 2020 01:24

rjkz написав: vladimir07 написав:

А что в вашем(их) понимании полмира ?

Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?

Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран. А что в вашем(их) понимании полмира ?Это как Артемий Лебедев только пополам поделить ?Сколько ни спрашивал говорящих подобное - это оказывались люди зафиксировавшие короткое пребывание в 2-3-4 десятках наиболее доступных стран.



Я не знаю кто такой Лебедев.

Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще.

У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.

Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить. Я не знаю кто такой Лебедев.Эти ребята пару раз в год едут в новую страну. Десятка 2 наверное есть. Вопрос не в количестве, а в качестве. Пусть даже туристами. Насчет "доступных стран" - среди них Швейцария и Великобритания, ряд европейских попроще.У меня есть знакомая, которая, очевидно поставила цель объездить весь мир, включая всякую нетуристическую экзотику. Такая себе орел и решка в миниатюре.Мне путешествия туристом не сильно импонирует - много не узнаешь о стране. Лучше пожить какое-то время. Но тогда не хватит жизни много объездить.

Я однажды в одной из африканских клоак встретил группу чудаков порядка 10-ти человек - руссишешвайны и одни наш укроп - общим интересом которых есть путешествие с задачей побывать во всех странах мира. На счету каждого из них было от 70-ти до сотни стран, у одного хорошо за сотню. Есть и такие. По пару дней в стране. Я люблю пожить в стране, почувствовать её ритм и узнать людей.Так душно, так тесно в просторной квартире,Едва только вспомнишь, как много нас в мире.Со сколькими нужно обмолвиться словом,Сказать о былом и подумать о новом.Со сколькими можно ещё подружиться,Хотя между нами моря и границы.