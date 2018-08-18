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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5220522152225223

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 07:58

  rjkz написав:
  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?


как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?


Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.

Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
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  #<1 ... 5220522152225223
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