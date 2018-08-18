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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 вер, 2020 07:58
rjkz написав: Slon_Nosov написав: UA написав:
Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.
Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
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