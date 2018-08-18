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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 вер, 2020 07:58
rjkz написав: Slon_Nosov написав: UA написав:
Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?
как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.
Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 08:58
Или в ОП работать и пиарить свой недострой, который пофиг в какой локации, да макс?
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xio13
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Додано: Суб 12 вер, 2020 09:29
xio13 написав:
Или в ОП работать и пиарить свой недострой, который пофиг в какой локации, да макс?
Ты про какой?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 09:42
rjkz написав:
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Зачем покупать па 4 куе за метр в КИеве?
.
Потому что не в центре по 1,5 куе не редкость. Виноградарь па 1 куе, окружная по 1 куе, кудри по 2 куе в лучшем случае, тетрис па 3,5 куе.
Сколько ставить на московской при том, что дом точечный?! Вопрос риторический. Думаю разойдётся
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Додано: Суб 12 вер, 2020 09:57
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Додано: Суб 12 вер, 2020 10:45
Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 10:49
У нас в верхнем сегменте не лучше - новолипки обвалились на 25-40% по аренде
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Додано: Суб 12 вер, 2020 10:55
zРадио написав:
У нас в верхнем сегменте не лучше - новолипки обвалились на 25-40% по аренде
Откуда "дровишки"? (инфа в смысле) Держатся одни Чабаны?
PS Разбег падения мне нравится. Т.е. однушка в НЛ которую ставали за 25К теперь можно снять за 15-18?
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