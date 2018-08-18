RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5220522152225223

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 07:58

  rjkz написав:
  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Совершенно верно.
Концентрация всяких Донбасс-МВА® и пр. "ньюкиевлян" в локации Арсенальной минимальна т.к. не понимают - чем она так хороша?


как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?


Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.

Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
airmax78
 
Повідомлень: 36053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Или в ОП работать и пиарить свой недострой, который пофиг в какой локации, да макс?
xio13
 
Повідомлень: 613
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:29

  xio13 написав:Или в ОП работать и пиарить свой недострой, который пофиг в какой локации, да макс?

Ты про какой?
airmax78
 
Повідомлень: 36053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:42

  rjkz написав:[q

Зачем покупать па 4 куе за метр в КИеве?

.

Потому что не в центре по 1,5 куе не редкость. Виноградарь па 1 куе, окружная по 1 куе, кудри по 2 куе в лучшем случае, тетрис па 3,5 куе.

Сколько ставить на московской при том, что дом точечный?! Вопрос риторический. Думаю разойдётся
hume
 
Повідомлень: 6697
З нами з: 27.12.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:57

Про Манхетены...

https://korrespondent.net/world/4273243 ... kh-kvartyr
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 03.12.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:45

Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
airmax78
 
Повідомлень: 36053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:49

  Чукча2 написав:Про Манхетены...

https://korrespondent.net/world/4273243 ... kh-kvartyr


У нас в верхнем сегменте не лучше - новолипки обвалились на 25-40% по аренде
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7340
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:55

  zРадио написав:
  Чукча2 написав:Про Манхетены...

https://korrespondent.net/world/4273243 ... kh-kvartyr


У нас в верхнем сегменте не лучше - новолипки обвалились на 25-40% по аренде

Откуда "дровишки"? (инфа в смысле) Держатся одни Чабаны?
PS Разбег падения мне нравится. Т.е. однушка в НЛ которую ставали за 25К теперь можно снять за 15-18?
airmax78
 
Повідомлень: 36053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5220522152225223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1909, 1910, 1911
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19106 3166119
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 вер, 2020 06:45
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15643
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89272)
12.09.2020 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.