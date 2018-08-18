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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5221522252235224

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13

  airmax78 написав:Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.

Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:20

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.

Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи

Хорошая идея. Трехи потом можно будет разделить, если когда-нибудь все закончится. А пока - ближайшие лет 15 - посдавать.
airmax78
 
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