Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13
Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:20
Хорошая идея. Трехи потом можно будет разделить, если когда-нибудь все закончится. А пока - ближайшие лет 15 - посдавать.
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