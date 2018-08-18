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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13
airmax78 написав:
Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:20
antey1969 написав: airmax78 написав:
Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
Хорошая идея. Трехи потом можно будет разделить, если когда-нибудь все закончится. А пока - ближайшие лет 15 - посдавать.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:17
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
Хорошая идея. Трехи потом можно будет разделить, если когда-нибудь все закончится. А пока - ближайшие лет 15 - посдавать.
Готуєшся до поповнення в сім'ї?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:19
airmax78 написав:
Кстати, учитывая последние тенденции, 1ка под аренду может перестать быть популярным форматом даже для семей из 2х человек.
Студии точно, однухи не думаю. Если только цена двушки не приблизится к однокомнатной, что вряд ли.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:15
flyman написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Та да.
Срочно собираю расширенное заседание семейного совета (с попугайчиками, рыбками и хомячками включительно) с целью принять единое решение по выходу из никчемных однокомнатных с немедленной переброской активов в сверхвостребованные трехи
Хорошая идея. Трехи потом можно будет разделить, если когда-нибудь все закончится. А пока - ближайшие лет 15 - посдавать.
Готуєшся до поповнення в сім'ї?
Не, констатирую факт. Срочно вношу изменения в дизайн проект, размещаю еще одно рабочее место в спальне. Понимая, что сейчас бы уже думал о 4х комнатной квартире.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16
airmax78 написав:
Не, констатирую факт. Срочно вношу изменения в дизайн проект, размещаю еще одно рабочее место в спальне. Понимая, что сейчас бы уже думал о 4х комнатной квартире.
знову продаж прєлєсці?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:21
flyman написав: airmax78 написав:
Не, констатирую факт. Срочно вношу изменения в дизайн проект, размещаю еще одно рабочее место в спальне. Понимая, что сейчас бы уже думал о 4х комнатной квартире.
знову продаж прєлєсці?
Не работаю уже с тем что есть.
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