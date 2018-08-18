По данным интернет-магазина по продаже строительных услуг и материалов. Верим! Даже рылы постеснялись такой бред писать...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:12
По данным интернет-магазина по продаже строительных услуг и материалов. Верим! Даже рылы постеснялись такой бред писать...
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).
И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).
Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нотариалиный договор.
Расписан первый взнос и оплата частями.
До выплаты - не оформят право собственности.
Да, уже провели.
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