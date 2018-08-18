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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5222522352245225

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:12



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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?

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Loft
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:
5396669 написав:Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk


Нотариалиный договор.
Расписан первый взнос и оплата частями.
До выплаты - не оформят право собственности.
Да, уже провели.

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