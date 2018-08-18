Додано: Нед 13 вер, 2020 04:41

airmax78 написав: rjkz написав: Slon_Nosov написав: как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...



обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации? как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?



Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.

Киевляне не парятся этим. Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.Киевляне не парятся этим.

Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут. Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.

И это тоже.Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке.Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре?Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!!), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама.Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс.И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там.Для киевлян это не фетиш.Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти