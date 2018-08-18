По данным интернет-магазина по продаже строительных услуг и материалов. Верим! Даже рылы постеснялись такой бред писать...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:12
По данным интернет-магазина по продаже строительных услуг и материалов. Верим! Даже рылы постеснялись такой бред писать...
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).
И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).
Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 12 вер, 2020 23:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нотариалиный договор.
Расписан первый взнос и оплата частями.
До выплаты - не оформят право собственности.
Да, уже провели.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 04:41
И это тоже.
Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке.
Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре?
Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!! ), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама.
Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.
Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс.
И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там.
Для киевлян это не фетиш.
Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами ) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти .
Додано: Нед 13 вер, 2020 06:03
ГАРАНТИРОВАННАЯ!!!
Еще и драка за них. В каждой сантехнической фирме должен быть хоть один с лицензией.
Фирм много, и на всех не фатает.
Налоги с 80 баксов %% 30. Но можно ипотеку (мортгидж) взять и списывать их с %% по кредиту.
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