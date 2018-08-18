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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5222522352245225

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:12



По данным интернет-магазина по продаже строительных услуг и материалов. Верим! :mrgreen: Даже рылы постеснялись такой бред писать...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?

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Loft
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:
5396669 написав:Вести с полей.
Сегодня продал свою двух уровневую квартиру в Буче (по докам Гостомель) с террасой (во двор с соснами), 92м2.
72$ (в рассрочку от меня).

И сразу же куплена такая же 105м2, но лучшей планировки за 75$ (наличие денег рулит. Мои покупатели не могли себе позволить купить эту квартиру со 100% оплатой, поэтому взяли мою в рассрочку).

Все по переуступке.
Комплекс Парк Таун.



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А как оформляли рассрочку "от себя"? Переуступку уже провели?

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk


Нотариалиный договор.
Расписан первый взнос и оплата частями.
До выплаты - не оформят право собственности.
Да, уже провели.

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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 04:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Slon_Nosov написав:как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...

обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?


Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.

Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.


И это тоже.
Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке.
Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре?
Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!! :lol: ), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама.
Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.
Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс.
И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там.
Для киевлян это не фетиш.
Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами :lol: ) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти :mrgreen: .
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 06:03

  барабашов написав:И пысы Николай - у сантехника 80уе/час почасовая ГАРАНТИРОВАННАЯ оплата или когда есть работа, т.е. бабок он домой принесёт ГАРАНТИРОВАННО меньше, плюс налогов %40 ?


ГАРАНТИРОВАННАЯ!!!
Еще и драка за них. В каждой сантехнической фирме должен быть хоть один с лицензией.
Фирм много, и на всех не фатает.
Налоги с 80 баксов %% 30. Но можно ипотеку (мортгидж) взять и списывать их с %% по кредиту.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 08:24

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы.
Киевляне не парятся этим.

Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.


И это тоже.
Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке.
Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре?
Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!! :lol: ), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама.
Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ.
Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс.
И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там.
Для киевлян это не фетиш.
Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами :lol: ) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти :mrgreen: .

Такое можно только приветствовать. Центр не резиновый.
airmax78
 
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