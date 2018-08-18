Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:как человек проживший пол жизни в тех местах, сейчас считаю те места непригодными для жизни. разве что из дома только по выходным выходить...
обьясни мне убогому, в чем плюсы той локации?
Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы. Киевляне не парятся этим.
Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
И это тоже. Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке. Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре? Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!! ), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама. Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ. Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс. И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там. Для киевлян это не фетиш. Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами ) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти .
барабашов написав:И пысы Николай - у сантехника 80уе/час почасовая ГАРАНТИРОВАННАЯ оплата или когда есть работа, т.е. бабок он домой принесёт ГАРАНТИРОВАННО меньше, плюс налогов %40 ?
ГАРАНТИРОВАННАЯ!!! Еще и драка за них. В каждой сантехнической фирме должен быть хоть один с лицензией. Фирм много, и на всех не фатает. Налоги с 80 баксов %% 30. Но можно ипотеку (мортгидж) взять и списывать их с %% по кредиту.
rjkz написав: Понаехи считают что чем ближе к центру - тем круче. понты. покорение столицы. Киевляне не парятся этим.
Согласен. Зачем париться? Где родители оставили квартиру - там и живут.
И это тоже. Друг живет в родительской 3к сталинке на Татарке. Закончил вуз, аспирантуру, в конце 90-х поехал работать программистом в Сан-Франциско, потом вернулся в Киев, но работать остался ТАМ. Человек работает 20+лет программистом на американскую компанию. Купил Матиз, но предпочитает ездить на велосипеде. Когда в семье родителей жены и сестры критично стал вопрос жилищный - расселил, купив квартиру. Сейчас дети подросли - подумывает купить им квартиры в Мисте Квитив. Почему не в Центре? Однокурсник, прожил всю жизнь в "трехе БПС с залой на Соломе" (буквально!!! ), купил себе квартиру на ПОХе. При этом в трехе живет одна его мама. Еще один однокурсник, имея бизнес с складским запасом на 3-4 (минимум) ляма евро, без долгов и кредитов, живет на Сырце в КТ. Семья моей скромной персоны около 100 лет назад начала "покорять" Киев...сразу с Банковой. Потом понемногу отдалялась от Центра - Златоустовская, Лукьяновка, Сырец, Татарка. Ну и я внес лепту в этот процесс. И все как-тто не только не хотят жить в Центре, но даже гулять там. Для киевлян это не фетиш. Киев...это как большой частный дом, где понаех пытается занять самую большую и шумную гостинную (может даже с панорамными окнами ) потому что это первое что приходит в его голову, а человеку, который прожил всю жизнь в нем, уютней всего может быть на чердаке или в каминной, а в гостиную может зайти раз в месяц...или не зайти .
Такое можно только приветствовать. Центр не резиновый.
Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?
airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?