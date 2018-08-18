100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:21
100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:37
Какой дедушка? Раздеребанят и прогуляют, а если дедушка будет против, то они ему помогут принять правильное решение и отправят обратно в батькивську хату, это ещё будет норм.варик)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:11
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:15
Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі.
Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто.
Кейсів таких багато, ти не один.
Зараз переглядають цей форум: ib_investor і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|