100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 09:21
100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:37
Какой дедушка? Раздеребанят и прогуляют, а если дедушка будет против, то они ему помогут принять правильное решение и отправят обратно в батькивську хату, это ещё будет норм.варик)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:11
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:15
Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі.
Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто.
Кейсів таких багато, ти не один.
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:20
а Долярчик інвестує в дітей, діти в онуків, і ось результат.
Деталі в ЛРЖН темі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:17
Дедушка однозначно долго жить не будет - или экология добьёт, или внучата придушат.
Никогда не понимал людей, которым нравится жить в центре загазованного и грязного города, а Киев именно таким и стал з последние лет двадцать.
Лучше иметь свой дом, чем конуру в человейнике.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:32
В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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