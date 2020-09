Додано: Нед 13 вер, 2020 11:32

В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК

