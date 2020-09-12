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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5224522552265227>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:21

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?


ВАШИ внуки поймут.

100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:37

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?


ВАШИ внуки поймут.

100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.

Какой дедушка? Раздеребанят и прогуляют, а если дедушка будет против, то они ему помогут принять правильное решение и отправят обратно в батькивську хату, это ещё будет норм.варик)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:47

somilitark Дедушка не пьет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:11

  airmax78 написав:somilitark Дедушка не пьет.

Дедушку даже не спросят о чём он там пищал((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:15

Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі.
Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:20

  ib_investor написав:Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі.
Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто.
Кейсів таких багато, ти не один.

а Долярчик інвестує в дітей, діти в онуків, і ось результат.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/mygg1xyFr8E
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?


ВАШИ внуки поймут.

100%. Если останутся в Киеве, а цены на недвигу начнут резко расти - то центр они себе позволить уже могут и не смочь. Будут приезжать в гости к дедушке.

Дедушка однозначно долго жить не будет - или экология добьёт, или внучата придушат.
Никогда не понимал людей, которым нравится жить в центре загазованного и грязного города, а Киев именно таким и стал з последние лет двадцать.
Лучше иметь свой дом, чем конуру в человейнике.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:32

В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:52

  remark написав:https://youtu.be/mygg1xyFr8E

Этот парень - собеседник Мрочковского - очень умный задним умом. Даже Мрочковскому неудобно стало.
Посмотрим что он будет втирать своим подписчикам, развесившим уши и входящим сейчас в акции по абсолютно обезумевшим ценам, после того как на рынке акций пройдет еще одна коррекция %% на 40-50 и восстановление займет не 6 месяцев а 3-4 года.
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