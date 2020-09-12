Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі. Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто. Кейсів таких багато, ти не один.
Абыинвестор - день без высера на форуме - день прожитый зря.
airmax78 написав:Парнишка там просто рынок акций продвигает как панацею. Делал бы он это в 2010 - ОК, но он делает это в 2020м. При чем противопоставляя это покупке единственного жилья.
Ах вон оно что Стоп, а разве ты против? Ты меня за то же самое (покупку единственного жилья) коришь с тех пор, как узнал...
PS: что касается американского рынка акций - да, таки я бы подождал более низких уровней. Осенний сезон уже начался плохо, а крупнейшие риски (вторая волна пандемии, растущий бюджетный дефицит, президентские выборы) еще только впереди
airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?
Глядя на квартиры в центре, ловил себя на мысли, что в голову лезет только одна мысль - если б она была моя, то за сколько можно ее продать. И ни разу не приходила в голову мысль "хочу там жить". Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо