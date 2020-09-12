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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5224522552265227

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:18

  ib_investor написав:Як каже мій дорогий шеф, за чужой счєт пьют і язвєннікі, і трєзвєннікі.
Приведуть внучкі дєдушкє 23 річну фею, глотне дідусь Максимка віагри з клофєліном в чайкє і повезуть його на малу родіну у багажнику власного авто.
Кейсів таких багато, ти не один.

Абыинвестор - день без высера на форуме - день прожитый зря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:21

  airmax78 написав:после того как на рынке акций пройдет еще одна коррекция %% на 40-50 и восстановление займет не 6 месяцев а 3-4 года.


Такое возможно лишь в случае системного кризиса, в наступление которого ты доселе не верил, огрызаясь на мои выкладки. Что поменялось?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:24

Поисковые запросы, как выселить арендаторов, США :D Фактически, это обратная корреляция с оплатами ренты. Ситуация продолжает ухудшаться...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:после того как на рынке акций пройдет еще одна коррекция %% на 40-50 и восстановление займет не 6 месяцев а 3-4 года.


Такое возможно лишь в случае системного кризиса, в наступление которого ты доселе не верил, огрызаясь на мои выкладки. Что поменялось?

Парнишка там просто рынок акций продвигает как панацею. Делал бы он это в 2010 - ОК, но он делает это в 2020м. При чем противопоставляя это покупке единственного жилья.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:38

  airmax78 написав:Парнишка там просто рынок акций продвигает как панацею. Делал бы он это в 2010 - ОК, но он делает это в 2020м. При чем противопоставляя это покупке единственного жилья.


Ах вон оно что :D Стоп, а разве ты против? Ты меня за то же самое (покупку единственного жилья) коришь с тех пор, как узнал...

PS: что касается американского рынка акций - да, таки я бы подождал более низких уровней. Осенний сезон уже начался плохо, а крупнейшие риски (вторая волна пандемии, растущий бюджетный дефицит, президентские выборы) еще только впереди
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:08

  airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?

Глядя на квартиры в центре, ловил себя на мысли, что в голову лезет только одна мысль - если б она была моя, то за сколько можно ее продать. И ни разу не приходила в голову мысль "хочу там жить".
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо
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