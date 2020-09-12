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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5224522552265227

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:21

[
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо[/quote]
Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартире

Пс
У меня среднеразмерный кроссовер если что.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:10

  Damien написав:
  airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?

Глядя на квартиры в центре, ловил себя на мысли, что в голову лезет только одна мысль - если б она была моя, то за сколько можно ее продать. И ни разу не приходила в голову мысль "хочу там жить".
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо

БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве. В спальных районах это ощущение полностью исчезает. Не знаю, для меня это важно. Учитывая какая за это в Киеве доплата, по сравнению с ПОХом или Веником - я считаю, что если есть возможность - то нет смысла покупать квартиры на ПОХе или Венике.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:23

  hume написав:[
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо

Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартире

Пс
У меня среднеразмерный кроссовер если что.[/quote]
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:5 минут пешком
це де у Вас таке щастя, якщо не секрет ? :)
ІМХО, Центр - не панацея для життя, швидше - для роботи/туризму/прогулянок ... хоча, кожному своє
я щодня останні 12 років буваю в історичному і культурному центрі, 250-270 днів на рік / 5-6 днів на тиждень ... і я не помічаю його ... від слова ЗОВСІМ ... сам дивуюсь, як швидко можна звикнути до всього, що тебе оточує ... те, що красиво і чисто - БЕЗ СУМНІВУ + контингент в Центрі і прицентраллі якісно відрізняється ... інша планета
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:48

  adeges написав:В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК



если можно сразу указывайте улицу и/или номер дома, чтоб понимать глубину трагедии...
от себя, ул. орлика - печалька...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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