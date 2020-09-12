Додано: Нед 13 вер, 2020 15:37

adeges написав: В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек.

Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!".Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр.Мораль:Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается ....Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ...