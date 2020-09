Додано: Нед 13 вер, 2020 17:10

Libo написав: adeges написав: В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек.



Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!".

Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр.

Мораль:

Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается ....

Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ... Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!".Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр.Мораль:Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается ....Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ...





100%. Дом и квартира лучше, чем квартира. Два дома лучше чем один. Две жены... ну и так далее. Хотя тут конечно возможны варианты.



Есть только одна проблема экономики: ограниченность ресурсов. Поэтому многим приходится выбирать.



Но разговор не об этом. А о том, что в центре жить лучше, комфортнее, удобнее, безопаснее чем на любом массиве Киева. В правильном, хорошем центре. Типа паторжинского 14.



Так в киеве. В лос анжелесе лучше жить в брентвуде, в вест ЛА, или в санта монике, или в марине дель рей, или даже норс холливуд. Не в даунтауне. Так уж сложилось. 100%. Дом и квартира лучше, чем квартира. Два дома лучше чем один. Две жены... ну и так далее. Хотя тут конечно возможны варианты.Есть только одна проблема экономики: ограниченность ресурсов. Поэтому многим приходится выбирать.Но разговор не об этом. А о том, что в центре жить лучше, комфортнее, удобнее, безопаснее чем на любом массиве Киева. В правильном, хорошем центре. Типа паторжинского 14.Так в киеве. В лос анжелесе лучше жить в брентвуде, в вест ЛА, или в санта монике, или в марине дель рей, или даже норс холливуд. Не в даунтауне. Так уж сложилось.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California