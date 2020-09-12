Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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[ Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо[/quote] Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартире
airmax78 написав:Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?
Глядя на квартиры в центре, ловил себя на мысли, что в голову лезет только одна мысль - если б она была моя, то за сколько можно ее продать. И ни разу не приходила в голову мысль "хочу там жить". Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо
БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве. В спальных районах это ощущение полностью исчезает. Не знаю, для меня это важно. Учитывая какая за это в Киеве доплата, по сравнению с ПОХом или Веником - я считаю, что если есть возможность - то нет смысла покупать квартиры на ПОХе или Венике.
hume написав:[ Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо
Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартире
Пс У меня среднеразмерный кроссовер если что.[/quote] КуСэмм или Секвойя? Для Кличка или Кинга и Паджеро смарт
це де у Вас таке щастя, якщо не секрет ? ІМХО, Центр - не панацея для життя, швидше - для роботи/туризму/прогулянок ... хоча, кожному своє я щодня останні 12 років буваю в історичному і культурному центрі, 250-270 днів на рік / 5-6 днів на тиждень ... і я не помічаю його ... від слова ЗОВСІМ ... сам дивуюсь, як швидко можна звикнути до всього, що тебе оточує ... те, що красиво і чисто - БЕЗ СУМНІВУ + контингент в Центрі і прицентраллі якісно відрізняється ... інша планета
adeges написав:В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК
если можно сразу указывайте улицу и/или номер дома, чтоб понимать глубину трагедии... от себя, ул. богомольца, шелковичная, орлика - печалька...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
adeges написав:В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек.
Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!". Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр. Мораль: Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается .... Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ...
adeges написав:В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек.
Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!". Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр. Мораль: Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается .... Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ...
100%. Дом и квартира лучше, чем квартира. Два дома лучше чем один. Две жены... ну и так далее. Хотя тут конечно возможны варианты.
Есть только одна проблема экономики: ограниченность ресурсов. Поэтому многим приходится выбирать.
Но разговор не об этом. А о том, что в центре жить лучше, комфортнее, удобнее, безопаснее чем на любом массиве Киева. В правильном, хорошем центре. Типа паторжинского 14.
Так в киеве. В лос анжелесе лучше жить в брентвуде, в вест ЛА, или в санта монике, или в марине дель рей, или даже норс холливуд. Не в даунтауне. Так уж сложилось.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Интересная ситуация наблюдается на американском РЖН - одновременно растет проблемная задолженность и количество новых выданных мортгейджей.
Ставки снизились, а значит по скорингу пролазит все больше и больше плебса. Но параметры этого скоринга, очевидно, слишком либеральны, если даже качественные заемщики, которым проаппрувили кредит при более высокой ставке, не справляются сейчас с его выплатами.
Я считал, что повторение 2007-2008 гг невозможно, пока свежи поспоминания, но, похоже, что рынок семимильными шагами возвращается в финансово-спекулятивную плоскость - объем ипотечного портфеля растет, а качество падает (причем последнее происходит существенно быстрее первого)...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 13 вер, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК
если можно сразу указывайте улицу и/или номер дома, чтоб понимать глубину трагедии... от себя, ул. богомольца, шелковичная, орлика - печалька...
Центр, в моем понимании, это старокиевский район и липки.
На любой улице в центре есть разные дома. Есть лучше улицы и хуже. Всех хороших мест не упомнишь.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California