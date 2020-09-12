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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5225522652275228

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:46

  Richi написав:
  airmax78 написав:БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве.

Пожалуйста, подскажите где у нас культурный и исторический центр? А то не раз сталкивался с проблемой, когда приезжают гости, то уже не знаю куда их на второй день везти.

Софийский собор, Михайловский монастырь, фундамент Десятинной церкви, Андреевская церковь, Оперный, парк Шевченко ну и все что вокруг. На второй день надо везти в Кирилловскую церковь. На третий - в Лавру. Вопрос что делать на пятый-шестой день.
airmax78
 
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