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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:46
Richi написав: airmax78 написав:
БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве.
Пожалуйста, подскажите где у нас культурный и исторический центр? А то не раз сталкивался с проблемой, когда приезжают гости, то уже не знаю куда их на второй день везти.
Софийский собор, Михайловский монастырь, фундамент Десятинной церкви, Андреевская церковь, Оперный, парк Шевченко ну и все что вокруг. На второй день надо везти в Кирилловскую церковь. На третий - в Лавру. Вопрос что делать на пятый-шестой день.
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