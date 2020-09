Додано: Нед 13 вер, 2020 20:08

вас устраивает парковка на улице липской, дарвина, боговольца, орлика, я уже не говорю за бассейную, круглоуниверситетскую, бессарабку в целом и подобные? вас устраивает парковка на улице липской, дарвина, боговольца, орлика, я уже не говорю за бассейную, круглоуниверситетскую, бессарабку в целом и подобные?



как я писал вчера, я никогда не любил липки. не за парковку, конечно. а за пафос. исторический чиновничий пафос. но приведенные вам примеры подтверждают правило. например. на прорезной, где я часто бываю, вечером и ночью всегда есть места. по этому критерию прорезная - намного лучше.



за последние 15 лет я работал на 7 беловортоничковых работах и 8 местах. расстояние до работ составляло от 400 метров до 2.5 км. это удобно. это экономит время. это недостижимо нигде, кроме центра



