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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:46
Richi написав: airmax78 написав:
БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве.
Пожалуйста, подскажите где у нас культурный и исторический центр? А то не раз сталкивался с проблемой, когда приезжают гости, то уже не знаю куда их на второй день везти.
Софийский собор, Михайловский монастырь, фундамент Десятинной церкви, Андреевская церковь, Оперный, парк Шевченко ну и все что вокруг. На второй день надо везти в Кирилловскую церковь. На третий - в Лавру. Вопрос что делать на пятый-шестой день.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:55
Richi написав:
Пожалуйста, подскажите где у нас культурный и исторический цент
р? А то не раз сталкивался с проблемой, когда приезжают гости, то уже не знаю куда их на второй день везти.
Что за вопрос?
Новопечерские липки естественно.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:08
adeges написав: Slon_Nosov написав: adeges написав:
В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек. И комфортно со всех точек зрения. А загазованность - понятие относительное. Конечно все сводится к тому, что такое центр. Например, некоторые люди уверены, что НЛ - это центр. Или ФК
если можно сразу указывайте улицу и/или номер дома, чтоб понимать глубину трагедии...
от себя, ул. богомольца, шелковичная, орлика - печалька...
Центр, в моем понимании, это старокиевский район и липки.
На любой улице в центре есть разные дома. Есть лучше улицы и хуже. Всех хороших мест не упомнишь.
дело не в домах, дело в плотности застройки, в том числе современными многоэтажками налепленными без мозгов, и отсутствие парковок для растущего количества авто.
я с липок переехал на оболонь и даже в фантазиях не планирую возвращаться жить в центр. грызня за парковку, постоянные пробки не стоят того. возможно у кого то выделенное место в паркинге, водитель и куча свободного времени - я не из этих...
вас устраивает парковка на улице липской, дарвина, боговольца, орлика, я уже не говорю за бассейную, круглоуниверситетскую, бессарабку в целом и подобные?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:11
https://news.finance.ua/ru/news/-/477952/ukraintsy-razbirayut-kvartiry-v-prigorode-kieva-skoro-oni-podorozhayut
#буиттокадаражать
По итогам 8 месяцев 2020 года количество приобретенных квартир в новостройках пригорода Киева составляет 60% от всего объема продаж в Киевском регионе. Об этом сообщила директор по маркетингу жилого комплекса Basa City Виктория Погасий.
По ее словам, популярность пригорода Киева вызвана, прежде всего, рекреационными преимуществами жилых комплексов. Кроме этого длительный карантин, связанный пандемией, у части потенциальных киевских покупателей вызвал желание смены места проживания.
Эксперт отметила, что на данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен киевской.
“Очень часто покупатели «отказываются» от городской 1-комнатной квартиры в 40-50 м2 в спальном районе, предпочитая приобретать взамен 2-3-комнатные площадью 65-80 м2 в пригороде”, – рассказала она.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:24
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
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Serg-ik
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:31
flyman написав:
Эксперт отметила, что на данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен киевской.
остальные наверное ни разу не пытались ради эксперимента в час пик приехать на работу в киев или вернуться домой.
каждый день наблюдаю счастливчиков из ирпеня и бучи в очереди на попутку и автобусы...
из за них две полосы на академке стоят каждый день...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:08
Slon_Nosov написав:
вас устраивает парковка на улице липской, дарвина, боговольца, орлика, я уже не говорю за бассейную, круглоуниверситетскую, бессарабку в целом и подобные?
как я писал вчера, я никогда не любил липки. не за парковку, конечно. а за пафос. исторический чиновничий пафос. но приведенные вам примеры подтверждают правило. например. на прорезной, где я часто бываю, вечером и ночью всегда есть места. по этому критерию прорезная - намного лучше.
за последние 15 лет я работал на 7 беловортоничковых работах и 8 местах. расстояние до работ составляло от 400 метров до 2.5 км. это удобно. это экономит время. это недостижимо нигде, кроме центра
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:22
Slon_Nosov написав: flyman написав:
Эксперт отметила, что на данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен киевской.
остальные наверное ни разу не пытались ради эксперимента в час пик приехать на работу в киев или вернуться домой.
каждый день наблюдаю счастливчиков из ирпеня и бучи в очереди на попутку и автобусы...
из за них две полосы на академке стоят каждый день...
Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-место
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:28
adeges написав:
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
так девятиэтажная 464 серия самая низкоэтажная застройка. Выглядит правда стрёмненько, но благодаря планированию района совсем не осталось места для свечечек.
По-прежнему считаю, что оболонь только на набережной пригодна для жизни, ну и близость центра на метро. В остальном район навевает грусть печаль (кроме набережной). Мне иногда кажется, что Героев Сталинграда это как граница между Гаити и доминиканой
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:33
Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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